Ci sono stati altri 4 fermi a Gragnano, per gli episodi avvenuti nella notte tra domenica e lunedì scorsi. Secondo quanto riporta “Notiziariocalcio.com”, in manette sono finiti Giovanni Carfora, figlio del boss “O Fuoco” e calciatore del Pomigliano, suo fratello Antonio, Raffaele Iovine e Giovanni Amendola, tutti cugini del 17enne Nicholas Di Martino, nipote del boss ergastolano Nicola Carfora, morto per una coltellata alla coscia.