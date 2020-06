Si è verificata una sparatoria a Carini, comune in provincia di Palermo. Stando a quanto riferito da “IlSicilia.it”, i protagonisti del fatto sono due uomini intorno alle trentina, di cui però non sono note le generalità. L’episodio si è verificato intorno alle 20:00, tra via Gurrino e via Roma. Durante lo scontro a fuoco, sono stati esplosi tre colpi di arma da fuoco anche se, dalle prime informazioni filtrate, non dovrebbero esserci feriti. L’autore è riuscito a dileguarsi ed è in questo momento ricercato dagli uomini della polizia di stato.