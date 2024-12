Spalletti ci ha ripensato: nel 2025 sarà di nuovo convocato in Nazionale | Torna dopo 4 NO

Il ct della nazionale è pronto a convocare di nuovo il calciatore dopo ben 4 no. A marzo sarà un’arma in più per la Nazionale azzurra.

Nonostante manchino ancora alcuni mesi prima del ritorno in campo della nazionale azzurra, atteso verso la fine di marzo per gli impegni di Nations League (il quarto di finale contro la Germania), il commissario tecnico Luciano Spalletti non perde tempo, e continua a lavorare su varie tematiche.

La principale riguarda di sicuro il seguito di alcuni calciatori presenti sul suo taccuino i quali proprio in vista dei prossimi impegni potrebbero ricevere la tanto desiderata chiamata. E per uno di questi le porte di Coverciano sembrano essersi già aperte.

Il ct infatti ha fatto un passo indietro ed ha già deciso di convocarlo per il 2025, facendolo tornare a vestire la casacca azzurra dopo ben quattro no. Una grande gioia dunque per lui e per tutti i tifosi, che non vedevano l’ora di ammirarlo nuovamente in azione.

Grande ritorno in Nazionale per i prossimi impegni

Di recente, durante l’inaugurazione alla Farnesina della mostra ‘Sfumature di Azzurro’, Luciano Spalletti ha risposto a varie domande dei giornalisti. E una di queste ha riguardato un calciatore che sta facendo benissimo nella stagione attuale, ma che ha ricevuto 4 no dal mister nelle ultime 4 gare della nazionale azzurra, non convocandolo. Stiamo parlando di Zaccagni.

“Tornerà Zaccagni? E’ stato un elemento importante anche durante l’Europeo, anche per quello che ha fatto vedere in allenamento. Ora ha una possibilità superiore perché lo vedo spesso giocare dentro il campo e in un sistema di gioco diventa fondamentale andare a prendere quei giocatori che fanno quel ruolo lì nei club. – Spalletti ha poi chiuso con un elogio – Nella stagione della Lazio c’è anche lo zampino di Zaccagni”.

Una stagione da incorniciare

Zaccagni fino a qui ha disputato una grande stagione, sia in termini tecnici che in termini di leadership, visto che è diventato capitano della sua Lazio. Sta di fatto che l’ex Hellas Verona sta trascinando i biancocelesti nelle zone alte della classifica sia in campionato che in Europa League.

Ciò nonostante però Spalletti non lo ha convocato ultimamente, a causa del cambio di modulo. Queste prove non sono comunque passate inosservate, e il ct in vista di marzo è pronto a riaccoglierlo, schierandolo magari in una posizione diversa.