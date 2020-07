Attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, la Spal ha reso noto di aver affidato a Giuseppe Scurto la panchina della Primavera del club biancazzurro. Ecco il comunicato: “SPAL srl comunica di aver affidato a Giuseppe Scurto l’incarico di allenatore della Primavera. Il tecnico ha firmato un contratto che lo legherà alla società biancazzurra fino al 30 giugno 2021. Nato ad Alcamo (TP) il 5 gennaio 1984, ex calciatore di ruolo difensore, ha collezionato 33 presenze in serie A con le maglie di Roma e ChievoVerona, proseguendo la carriera in serie B con Treviso e Triestina. Nel 2013 ha iniziato al Palermo la carriera da allenatore sulla panchina degli Allievi nazionali, ottenendo in quattro stagioni tre qualificazioni alle Final Eight Scudetto ed una semifinale per il titolo nazionale di categoria. Nella stagione 2017/2018 è passato alla guida della Primavera rosanero, vincendo il campionato Primavera 2 e la Supercoppa Primavera 2. Sempre con il Palermo, ha ottenuto la salvezza nel campionato Primavera 1 nel campionato successivo. Nella stagione 2019/2020 ha guidato il Trapani nel girone B di Primavera 2 chiudendo il campionato al secondo posto. SPAL ringrazia il tecnico Luca Fiasconi per il lavoro svolto alla guida della Primavera biancazzurra nella stagione 2019/2020”.