La nuova proprietà del Catania è al lavoro per completare l’iscrizione al prossimo campionato e ai progetti futuri. Venerdì scorso Fabio Pagliara aveva parlato in questi termini di un possibile incontro con Joe Tacopina: «Manderò un messaggio personale a Tacopina di apertura per dirgli che se ha piacere sono e siamo, con Ferraù e con la SIGI, disponibilissimi a un incontro». Stando a quanto riferito da “Catanista.eu”, questo incontro tra la nuova proprietà del Catania e Tacopina dovrebbe avvenire giovedì.