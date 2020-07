Intervenuto ai microfoni di “Sky Sport”, Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato del possibile arrivo di Messi all’Inter: «Se fosse possibile… Il nostro calcio ha bisogno di un rilancio, anche dal punto di vista del ranking. Oggi il dibattito all’interno del nostro movimento è sulla vendita dei diritti televisivi e su tante altre cose, ma credo che bisogna portare nella discussione lo spettacolo, l’essenza. I campioni fanno lievitare il valore del brand calcio italiano. Se riuscissimo a pensare al nostro campionato non come un campionato di transizione ma come un punto d’arrivo sarebbe importante, ma purtroppo non è così. Nessuna squadra italiana è capace di fare un’operazione del genere, se non subentrano azionisti e quindi i padroni veri e propri. Bisogna lavorare per recuperare le posizioni e ambire a ricollocarci dove eravamo vent’anni fa. I campioni, come una volta, devono venire a giocare in Italia e non scappare dall’Italia. Se Suning potrebbe fare un colpo del genere? Non dimentichiamo che c’è un Fair Play Finanziario da rispettare. Quest’anno è atipico, legato al Covid, e c’è una certa elasticità valutativa. Ma poi si tornerà a delle regole strette».