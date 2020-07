Stop alle agenzie di scommesse sulle divise calcistiche spagnole. Secondo quanto riporta “Ilsole24ore.com”, dalla prossima stagione, la Spagna vieterà le sponsorizzazioni da parte di società di betting sulle maglie dei club della Liga, allineandosi così a quanto già fatto in Italia col Decreto Dignità. Stando a quanto si legge nell’ultima versione della bozza, datata 30 giugno 2020, le pubblicità sulle scommesse in radio, tv e altre piattaforme video potranno essere trasmesse unicamente nella fascia oraria 1:00-5:00, con divieto espresso di promozioni legate a cosiddetti “bonus di benvenuto” e senza dunque rendere possibile la sponsorizzazione in maglie o attrezzature sportive.