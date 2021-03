Secondo le informazioni riportate da Cadena SER, le due finali di Copa del Rey previste per il mese di aprile si giocheranno con la presenza di pubblico sugli spalti.

Allo stadio La Cartuja di Siviglia saranno previsti tifosi fino al 20-25% della capienza massima dell’impianto: il 4 aprile si disputerà il derby basco tra Athletic e Real Sociedad (finale della scorsa edizione), mentre il 17 aprile si giocherà Athletic-Barcelona.





L’unica beffa sarà per i tifosi baschi e catalani, a cui dovrebbe essere vietato il viaggio: i biglietti saranno disponibili solo in Andalusia. Domattina ci sarà una riunione tra la Federcalcio spagnola e i club coinvolti per definire i dettagli.