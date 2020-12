Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, ha parlato della decisione di permettere alle società di sospendere i versamenti fiscali. Ecco le sue parole riportate da “Tuttomercatoweb.com”:

«Sono davvero felice che la Camera dei Deputati abbia votato a favore dell’emendamento che prevede la sospensione dei versamenti per 2 mesi alle società sportive.





Lo stop riguarderà versamenti di ritenute, Iva, tasse e contributi per Federazioni, enti e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Le cifre dovute per i mesi di gennaio e febbraio – ha aggiunto – andranno saldate entro il 30 maggio o in 24 rate mensili a partire da quella data».