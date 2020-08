Attraverso una nota ufficiale diffusa dal suo Ministero, Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, ha ripercorso il clima di grande incertezza che si respirava intorno alla ripresa del campionato di Serie A negli scorsi mesi. Ecco le sue parole:

«Si chiude oggi il campionato più lungo della storia, nella stagione più difficile del nostro Paese negli anni recenti. Abbiamo affrontato settimane e mesi in cui ogni certezza è stata messa in discussione, in cui il nostro unico pensiero era rivolto a come affrontare la pandemia e a come moltiplicare i posti nelle terapie intensive per salvare il maggior numero di vite. In quelle settimane abbiamo realmente pensato che anche il campionato dovesse fermarsi, ma grazie alla linea di prudenza che abbiamo sostenuto e alla serietà dei protocolli messi in campo dalla FIGC – che ringrazio – si è riusciti non solo a ricominciare ma soprattutto a terminare il campionato».