Intervenuto ai microfoni de “Il Mattino” il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora si è espresso in merito al nuovo Dpcm e al rischio chiusura palestre. Ecco quanto dichiarato:

«Dai controlli dei Nas emerge un rispetto rigoroso ovunque. Lo stesso Cts ci ha detto che non ci sono evidenze scientifiche su focolai e contagi nati da palestre e piscine e ritengo più rischioso mangiare al ristorante in sei, senza mascherine, piuttosto che allenarsi in una sala pesi. Se dovremo chiudere anche i ristoranti chiuderemo anche le palestre, ma a parità di rischio chiedo parità di trattamento».