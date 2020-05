Il ministro dello Sport, Spadafora, ha parlato a “Frontiere” programma di “Rai 1” a proposito della possibile riapertura del campionato: “Io me lo auguro vivamente e sarebbe surreale se così non fosse, essendo io il ministro dello Sport. I toni di questi giorni sono stati dati anche da una pressione eccessiva per una scelta immediata. Dipenderà anche da queste due settimane, dall’impatto che ha avuto la riapertura”.