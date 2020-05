Si stanno studiando i nuovi format dei campionati, che, come anticipato su “Sportitalia” potrebbero rivoluzionare il calcio. Si parla, infatti, di una terza serie (non professionistica) con tre gironi da venti squadre ciascuno, di cui quaranta dell’attuale serie C e venti dalla D. Tra le venti di D che potrebbero partecipare, come riporta “Tuttoseried.com”, sicuramente le prime due di ogni girone (per un totale di diciotto squadre). Resterebbero vacanti due posti, uno probabilmente occupato dal Notaresco, terzo nel girone F a quota 52 punti, gli stessi della vice-capolista Campobasso. Oppure la miglior terza, con media punti da calcolare.

ECCO LE SQUADRE CHE POTREBBERO PARTECIPARE ALLA NUOVA TERZA SERIE

1) Lucchese

2) Pro Sesto

3) Campodarsego

4) Mantova

5) Grosseto

6) Matelica

7) Turris

8) Bitonto

9) Palermo

10) Prato

11) Legnano

12) Legnago Salus

13) Fiorenzuola

14) Monterosi

15) Campobasso

16) Ostia Mare

17) Foggia

18) Savoia

19) ?

20) ?