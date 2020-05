“Non sarà possibile applicare lo stesso protocollo di Serie A e Serie B ad associazioni minori e dilettantistiche, per cui il protocollo sarà diverso. Nel prossimo decreto ci sarà anche un fondo a disposizione delle società dilettantistiche”. Queste le parole del ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, rilasciate in Commissione Cultura alla Camera, in merito alla ripresa dei campionati calcistici.