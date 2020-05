“Il percorso dei tamponi non dovrà ledere le necessità generali di tutti i cittadini italiani, alla luce di queste considerazioni ho fatto presente alla FIGC che se dovesse riemergere l’emergenza sanitaria, il campionato dovrebbe essere nuovamente sospeso. La FIGC ha spiegato che esiste un piano B e un piano C: playoff e playout oppure la cristallizzazione della classifica, come si dovrà fare è una decisione che spetta a loro, non a me. Il campionato riprende il 20 giugno, mi sono già confrontato anche con il presidente del consiglio Conte”. Queste le parole del ministro Spadafora, al termine della riunione avuta con il Presidente FIGC Gravina e gli altri esponenti federali. Il Consiglio Federale, che si terrà il 4 giugno, dovrà votare a favore o contro la proposta della LND e in caso di ok il Palermo potrà festeggiare il ritorno tra i professionisti.