«Sul professionismo femminile ci siamo, una volta approvate queste norme in Consiglio dei Ministri c’è un iter, che dovrebbe durare due mesi, quindi a gennaio 2021 il professionismo femminile sarà legge. Siamo in dirittura d’arrivo». Queste le parole del ministro Vincenzo Spadafora, rilasciate ai microfoni di “Sky Sport” in merito al calcio femminile.

Il ministro ha continuato dicendo: «Avevamo ereditato una legge delega dal precedente governo che dava la possibilità di realizzare dei decreti legislativi sul tema dello sport».





Infine ha concluso: «I lavori si sono rallentati, ma siamo in dirittura d’arrivo e mi auguro che non oltre la prossima settimana si possa andare in Consiglio dei ministri e approvare questi decreti elaborati con tutte le forze politiche, con le istituzioni dello sport e con tutte le atlete».