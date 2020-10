Incredibile quanto successo in Cina dove il calciatore Salomon Rondon, attaccante del Venezuela, aveva risposto alla chiamata della sua Nazionale, accettando la convocazione.

Il suo club però, non voleva la partenza visto la classifica del Dalian, il club in cui milita Rondon, che è in lotta per la retrocessione. Allora secondo quanto riporta “Calcioweb.eu” il giocatore è stato bloccato all’aeroporto.





Tutto ciò è stato possibile grazie alla norma che permette ai club di impedire la partenza per le Nazionali per le misure di contenimento sul Coronavirus.