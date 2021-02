«Il derby sarà sentito come tutti i derby campani, sarà importante anche per il prosieguo del campionato, l’Avellino punta ai vertici e la Juve Stabia alla zona playoff. I Lupi devono cercare di arrivare più in alto possibile, arrivare secondi vorrebbe dire avere più chance di arrivare in finale, secondo me ha le potenzialità per arrivare davanti al Bari. Non sempre le squadre di categoria superiore vincono in C, vedi quando l’Avellino ha eliminato il Napoli ai playoff.

Le squadre di categoria a volte riescono a fare meglio, vedi anche la Ternana. Ricordi di Avellino? Una partita che poi abbiamo perso, faceva un freddo incredibile, perdevamo 1-0 con l’Atletico Catania, è scappato un pastore tedesco a un poliziotto e tutta la curva ha cominciato a urlare “lupi, lupi”, la quintessenza del tifo irpino. Brividi che solo un calciatore può capire». Queste le parole dell’ex portiere dell’Avellino, Salvatore Soviero, rilasciate ai microfoni di “Tuttoavellino.it” in merito al campionato di Lega Pro degli irpini.