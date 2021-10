Il Ct dell’Inghilterra, Gareth Southgate, ha lanciato un appello ai calciatori perché si immunizzino al più presto: «Solo il vaccino ci può portare fuori da questa pandemia. Tutti conoscono la mia posizione al riguardo, il vaccino è essenziale. Nell’ultimo anno e mezzo i nostri dottori hanno spesso spiegato ai giocatori i benefici dei vaccini in questo contesto».

Secondo indiscrezioni, nel ritiro inglese sarebbero addirittura cinque i nazionali che finora si sono rifiutati di vaccinarsi. «Al di là di parlarne, in questo momento non c’è molto altro da fare, non resta che ripetere che i vaccini solo l’unico modo per uscire da questa pandemia».