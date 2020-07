Era diventata la sua fidanzata e poi la sua promessa sposa e ha cercato di spogliarlo di tutto il suo patrimonio. L’uomo vive da solo e non ha parenti. E’ stato però il direttore della banca dove ha il conto corrente a insospettirsi per i continui prelievi e i movimenti anomali sul suo conto. Ha avvisato i carabinieri dando il via alle indagini. I militari hanno così scoperto che la donna, fingendo di dover pagare tasse o le cure per l’anziana madre malata, si era fatta consegnare centinaia di migliaia di euro. Ora la donna italiana, 48enne, è indagata per circonvenzione di incapace. I carabinieri hanno sequestrato i conti correnti della vittima e della badante e anche la casa, nella zona nord di Torino, dove la donna viveva con i suoi figli. Era stato il suo datore di lavoro a comprargliela anni prima. La vittima, che non ha familiari stretti, è stata affidata ai servizi sociali.