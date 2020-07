Dopo i colloqui in riva allo Stretto, il presidente dell’Acr Messina Pietro Sciotto, accompagnato dai fratelli, si è recato a Salerno per incontrare due imprenditori campani interessati a rilevare parte delle quote del club. Nessun dettaglio sui loro nomi: emerge soltanto che hanno già investito nel calcio, ma non in Sicilia. La fumata però è grigia, come era già avvenuto a Messina, in occasione di un precedente colloquio. Il presidente Sciotto ai microfoni di “Messinasportiva”, non usa giri di parole: «Sono pronto a cedere, anche a cifre irrisorie, voglio farmi da parte. Questi amici imprenditori però non sono disponibili a rilevare l’intero pacchetto azionario e mi hanno chiesto di affiancarli. Si sono presi uno o due giorni per darmi una risposta definitiva, ma ho ribadito che il tempo stringe. Anche perché non ci sono operazioni alternative ancora in piedi». Nessuno sviluppo invece in merito a un eventuale incontro tra lo stesso Sciotto e il sindaco Cateno De Luca, che non viene confermato dall’assessore allo sport Giuseppe Scattareggia. Anche chi cura l’agenda del primo cittadino ci riferisce che non è stato fissato ancora alcun appuntamento.