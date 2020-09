Il nuovo format prevede 7 gruppi da 8 e 9 squadre.

Pubblicati i calendari online dei Campionati Nazionali Giovanili Under 17 e Under 15 di Serie C. Due competizioni per le quali, in considerazione dell’attuazione situazione, è stato sviluppato un format differente rispetto alla precedente stagione. Si passerà, infatti, da 5 gironi a 12 squadre, a 7 gruppi composti da 8 e 9 squadre ciascuno. Una soluzione che rispetta esigenze di precauzione e tutela sanitaria e che contestualmente, riducendo la mole di spostamenti settimanali, agevola gli aspetti logistici e organizzativi delle società. Le siciliane nel girone G, con Catania, Palermo e Trapani. Prima giornata domenica 04 ottobre. Ecco il calendario U15

Ecco il calendario U17