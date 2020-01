Stefano Sorrentino, che da qualche giorno ha annunciato l’addio al calcio giocato, è stato intervistato dai microfoni di “TRM”. Ecco le parole dell’ex portiere rosanero: «Il mio progetto è che il 3 di febbraio inizierò il corso da direttore sportivo, poi avrò tutto il tempo per pensare a cosa fare. Mi piacerebbe un ruolo dirigenziale che sia ds o procuratore. Sicuramente non mi piace fare l’allenatore, nonostante abbia preso il patentino, mi sono analizzato e ho capito che il ruolo di allenatore non è un ruolo che mi piace. Futuro da ds in rosanero? Eh, mai dire mai nella vita».