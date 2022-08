L’ex capitano del Palermo Stefano Sorrentino è stato intervistato da “SerieAnews” parlando così in merito a Dybala e Belotti, suoi ex compagni in rosanero finiti insieme alla Roma:

«Dybala e Belotti si ritrovano alla Roma e beati loro, che continuano a giocare (ride, ndr). Mi fa tanto piacere vederli insieme, perché erano due ragazzini quando hanno giocato insieme a me. Loro hanno le potenzialità per fare grandi cose. Indossano una maglia importante. Sono in una piazza che li sta spingendo, con uno degli allenatori tra i migliori, se non il migliore al mondo. Hanno solo benefici in questa situazione. Sicuramente, il Gallo porta un valore aggiunto: è l’attaccante della Nazionale Italiana che ha vinto l’Europeo, ha fatto tanti gol in Serie A ed è stato per molti anni capitano del Torino. Porta del valore alla squadra, alla società e porta altre scelte all’allenatore che con una lancia in più nel suo arco può sicuramente indirizzare le partite in un certo modo».