“Sono stati anni bellissimi: addio”: Charles Leclerc gonfio di lacrime al momento dei saluti | Via dalla Ferrari

Il pilota monegasco piange a dirotto: l’addio alla Ferrari improvviso lo ha commosso parecchio. Il futuro è tutto da scrivere.

Nonostante la vecchia stagione sia andata in archivio da poche settimane, c’è già grande attesa tra appassionati e piloti di vedere l’inizio di un nuovo anno di Formula 1. Sarà un’annata quella del 2025 che con tutta probabilità vedrà nuovamente il ritorno in alto della Ferrari, che già sul finire del 2024 è stata competitiva, rischiando di vincere il Mondiale costruttori.

Lo sa bene Charles Leclerc, che proprio per il mancato raggiungimento della prima posizione in favore della McLaren è stato fortemente provato, e che dunque si è già messo al lavoro per il futuro. Ma è stato proprio il pilota monegasco che nei giorni scorsi si è lasciato andare ad un momento di commozione fuori dal comune.

L’improvviso addio alla scuderia di Maranello infatti lo ha fatto finire in lacrime al momento dei saluti, con le parole ascoltate dallo stesso che hanno peggiorato ulteriormente le cose.

Un addio improvviso che ha fatto piangere Leclerc

Nei giorni scorsi l’ultimo passo per sancire il definitivo addio di Carlos Sainz al Cavallino Rampante è stato fatto. Il pilota spagnolo, che ha già iniziato a guidare con la sua nuova scuderia, la Williams, prendendo parte ai primi test per il prossimo anno, ha salutato in un evento speciale la Ferrari.

”Sono stati anni bellissimi, gracias e adios. Ci vediamo in pista tra qualche settimana, ma non nello stesso garage…”. Queste sono state le parole dette dal 30enne e riportate da sport.quotidiano.net. Ovviamente a dare l’addio c’è stato anche Charles Leclerc, che ha salutato con grande affetto quello che è ormai il suo ex compagno di squadra, in maniera anche piuttosto commossa.

Lacrime infinite a Maranello

Le cose tra Charles Leclerc e Carlos Sainz non sono andate sempre benissimo. A dimostrazione di ciò c’è stato il caso arrivato nel Gran Premio di Las Vegas del novembre scorso, dove lo spagnolo, dopo aver ricevuto gli ordini di scuderia, non ha fatto passare il suo compagno.

Ciò nonostante però aver condiviso lo stesso garage e aver combattuto per i medesimi obiettivi per ben tre anni, ha creato comunque un rapporto importante tra i due, che non è stato dissolto nemmeno da queste piccole incomprensioni.