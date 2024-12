Gds: “Palermo, una festa nel ricordo di Totò Schillaci”

Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, oggi in edicola, il Teatro Politeama gremito ha fatto da cornice a “Palermo Premia lo Sport”, la grande manifestazione organizzata dal Comune di Palermo per celebrare i protagonisti dello sport cittadino. Un evento che ha visto la partecipazione di oltre cento atleti in platea, con applausi scroscianti e momenti di grande emozione.

La cerimonia, patrocinata dal CONI provinciale e dal Comitato Italiano Paralimpico, ha premiato 270 atleti, dirigenti, tecnici e club che si sono distinti nel corso del 2024 a livello nazionale e internazionale, dimostrando come Palermo sia una fucina di talenti in tutte le discipline.