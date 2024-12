Corriere dello Sport: “Grosso affonda il Palermo. Dionisi rischia”

Il Sassuolo continua a volare in campionato, confermandosi una macchina da guerra con 7 vittorie consecutive e 12 successi in 14 giornate. Neanche il Palermo riesce a fermare la capolista, che con 43 punti in 18 gare eguaglia il Benevento del 2019-2020 e si piazza dietro soltanto all’Ascoli dei record (45 nel 1977-1978). Fabio Grosso festeggia una vittoria preziosa, mentre Alessio Dionisi, ex del Mapei Stadium, rischia il posto dopo tre sconfitte di fila e una piazza sempre più critica nei suoi confronti.

Francesi cecchini: Laurienté e Le Douaron protagonisti

Il match inizia subito in salita per il Palermo. Un errore di Desplanches, che serve male Ranocchia, spiana la strada a Thorstvedt, abile a intercettare e lanciare Laurienté per il vantaggio neroverde. La difesa rosanero barcolla, ma resiste ai tentativi di Di Francesco e Moro.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il Palermo reagisce e trova il pareggio grazie al colpo di testa di Le Douaron, su assist perfetto dall’angolo di Ranocchia. Lo stesso Le Douaron sfiora il raddoppio poco dopo, ma Moldovan si fa trovare pronto. La gara resta aperta e piena di colpi di scena.

Pierini decisivo dalla panchina

Nella ripresa, i rosanero sfiorano il sorpasso con Di Francesco, che centra la traversa con un tiro a giro. Fabio Grosso pesca il jolly dalla panchina: Pierini, entrato da pochi minuti, sfrutta al meglio una punizione guadagnata da Thorstvedt e disegna una traiettoria imparabile che vale il 2-1.

Dionisi tenta il tutto per tutto con i cambi offensivi, ma il Sassuolo tiene duro e chiude la partita, dimostrando ancora una volta di saper colpire con i giocatori subentrati (10 gol dalla panchina finora). Laurienté (8 reti stagionali) e Pierini (7 gol, di cui 3 consecutivi in casa) si confermano armi letali per la formazione emiliana.

Dionisi in bilico, Grosso si gode il primato

La sconfitta mette a rischio la panchina di Dionisi, che deve fare i conti con la contestazione della tifoseria e la mancanza di risultati. Fabio Grosso, invece, guarda con fiducia alla supersfida di Santo Stefano contro il Pisa, forte di una squadra solida e cinica.

Non basta al Palermo il gol di Le Douaron per evitare un altro passo falso. La strada per i rosanero si fa in salita, mentre il Sassuolo prosegue spedito nella sua corsa verso la promozione.