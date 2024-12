Corriere dello Sport: “Sassuolo-Palermo 2-1. Le pagelle”

Come riportato dal Corriere dello Sport in edicola oggi, il Palermo ha mostrato sprazzi di buon gioco, ma ha pagato alcune disattenzioni difensive e la serata poco brillante di Desplanches, valutato 4,5. Tra i migliori dei rosanero spiccano Nikolaou e Ranocchia, mentre Dionisi dovrà lavorare per migliorare la solidità della squadra nei momenti chiave.

Il Sassuolo, sostenuto dai 4.744 spettatori presenti, di cui 700 tifosi ospiti, si gode la prestazione di Laurienté e Pierini, autentici mattatori della serata. Per il Palermo, invece, è già tempo di guardare avanti, con l’obiettivo di riscattarsi nella prossima giornata.

Arbitro e gestione gara:

La direzione di gara affidata ad Ayroldi di Molfetta è apparsa equilibrata, senza episodi controversi. Due soli ammoniti tra le fila del Palermo: Baniya e Nikolaou.

SASSUOLO (4-2-3-1): Moldovan 6; Toljan 6 Muharemovic 6 Odenthal 5,5 Pieragnolo 6 (13’ st Doig 6); Obiang 6,5 (34’ st Iannoni sv) Boloca 6; Berardi 6 (42’ st Lovato sv) Thorstvedt 6 Laurienté 7 (42’ st F. Russo sv); Moro 5 (13’ st Pierini 7,5). A disp.: Satalino, Paz, Miranda, Lipani, Ghion, Antiste, D’Andrea. All.: Grosso 6,5.

PALERMO (3-4-2-1): Desplanches 4,5; Baniya 5,5 Nikolaou 6,5 Ceccaroni 6; Lund 6,5 Segre 5,5 (42’ st Henry sv) Ranocchia 6,5 Verre 5,5 (23’ st Vasic 5,5); Di Mariano 6 (32’ st Insigne sv) Di Francesco 6 (32’ st Appuah 6); Le Douaron 6,5 (42’ st Brunori sv). A disp.: Sirigu, Nespola, Nedelcearu, Buttaro, Saric. All.: Dionisi 6.

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta 6.

Guardalinee: Luciani e Biffi.

Quarto uomo: Burlando.

Var: Camplone. Avar: Muto.

MARCATORI: 9’ pt Laurienté (S), 21’ pt Le Douaron (P), 25’ st Pierini (S).

AMMONITI: Baniya (P), Nikolaou (P).

NOTE: spettatori 4.744, di cui 700 ospiti; incasso 38.678. Angoli: 8-7 per il Palermo. Rec.: pt 0’, st 4’.