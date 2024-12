Maltempo a Palermo: danni e disagi in città e provincia, quattro feriti in un ristorante colpito da fulmine

Il forte maltempo che ha colpito Palermo e la sua provincia nelle ultime ore ha causato notevoli danni e disagi. Pioggia intensa e raffiche di vento hanno determinato la caduta di numerosi alberi e danneggiato infrastrutture, con più di trenta interventi effettuati dai vigili del fuoco.

Tra gli episodi più gravi, il crollo di una parte della torre del ristorante La Braciera in Villa Lampedusa, in via dei Quartieri. La struttura è stata colpita da un fulmine durante un violento temporale, causando ferite a quattro persone presenti all’interno: il cuoco e tre clienti. Il cuoco è stato sfiorato dalla scarica elettrica e due dei clienti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso, uno con sospetto trauma cranico e l’altro con fratture a una spalla e a una mano.

In città, la caduta di alberi ha interessato diverse vie tra cui via Catania, via dell’Olimpo e Viale Diana. Anche la periferia e la provincia non sono state risparmiate, con segnalazioni di alberi caduti a San Martino delle Scale, Pioppo, Monreale e lungo la strada per Bellolampo. Altri danni si sono registrati a Partinico e a Piana degli Albanesi.

Le squadre di emergenza hanno lavorato per mettere in sicurezza le aree più colpite. Tra gli interventi, la messa in sicurezza di una tettoia di 4 metri in via Alla Falconara e il consolidamento di pali dell’illuminazione e cartelloni pubblicitari pericolanti in diverse zone della città, inclusi Boccadifalco, Baida e Corso Calatafimi alta, dove il vento ha provocato anche il distacco dell’intonaco da un palazzo.