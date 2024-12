Palermo premia lo Sport: al Teatro Politeama il gran gala dell’eccellenza

Il Teatro Politeama di Palermo è stato oggi il palcoscenico della grande festa “Palermo Premia lo Sport”, un evento organizzato dal Comune di Palermo con la partnership de Il Giornale di Sicilia. Durante la cerimonia, tenutasi questa mattina a partire dalle 10, sono stati premiati atleti, tecnici, società e dirigenti sportivi del capoluogo siciliano per i loro risultati raggiunti nel corso del 2024 sia su scala nazionale che internazionale.

I premi sono stati conferiti non solo a coloro che si sono distinti nelle competizioni, ma anche agli organizzatori delle principali manifestazioni sportive cittadine. La cerimonia ha visto la partecipazione di campioni mondiali, europei e italiani, inclusi vincitori di medaglie olimpiche e paralimpiche in vari sport. Il Coni provinciale e il Comitato italiano paralimpici hanno collaborato nella selezione dei premiati, che in totale sono stati 190.

Tra i riconoscimenti più significativi, la squadra di calcio Palermo Forense è stata celebrata per la vittoria del Mondiale, battendo il Brasile in finale. Windsurfers come Alessandro Alberti, Fiammetta Borsellino, Federico Longo e Riccardo Giordano hanno ricevuto premi per i loro titoli mondiali. Anche giovani promesse come Gabriele Di Cristina, campione mondiale di Pesistica Paralimpica, e Giovanni Lauricella, calciatore della nazionale Under 17, sono stati onorati.

Altri atleti premiati includono il pugile Domenico Caravello e il surfista Marco Casagrande. Successi internazionali sono stati anche celebrati, come quelli di Valentina Salvia, nuotatrice vincitrice del titolo europeo nei 50 dorso, e Myriam Sylla, pallavolista medaglia d’oro a Parigi 2024.

L’evento, condotto dai giornalisti Nadia La Malfa e Roberto Gueli, ha offerto libero accesso al pubblico fino al riempimento dei posti, consolidando ulteriormente il legame tra la comunità e il mondo dello sport.