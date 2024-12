Schira: “Palermo, occhi in casa-Milan. Piace Bozzolan”

Il Palermo sembra essere seriamente interessato ad Andrea Bozzolan, il giovane e promettente terzino sinistro del Milan Futuro. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul suo sito ufficiale, Bozzolan potrebbe lasciare il club rossonero già nella prossima finestra di trasferimento di gennaio, con il club siciliano pronto a sfruttare l’occasione per rafforzare la propria rosa.

Bozzolan, che ha dimostrato ottime capacità difensive e una notevole propensione agli inserimenti offensivi, ha attirato l’attenzione di diversi club grazie alle sue prestazioni nel campionato Primavera. Il Palermo, in particolare, sta monitorando da vicino la crescita del giovane calciatore, vedendo in lui un potenziale rinforzo per il proprio lato sinistro della difesa.