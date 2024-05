Sono popolari i bonus casinò nei paesi ricchi come la Svizzera?

Se hai mai giocato a un casinò online, probabilmente avrai visto il modo allettante in cui i casinò online ti invogliano al gioco grazie ai bonus. Ma gli abitanti di paesi come la Svizzera, una delle giurisdizioni del gioco d’azzardo più redditizie al mondo, trovano i bonus dei casinò altrettanto accattivanti? Gli abitanti di paesi con un reddito medio alto come la Svizzera apprezzano e utilizzano i bonus dei casinò? Ecco alcune indiscrezioni sulla questione.

La popolarità dei bonus casinò in Svizzera

La Svizzera è senza dubbio un paese noto per la sua solida economia per il tenore di vita invidiabile, ma com’è il mercato dei casinò online? Come ci si può aspettare, anche in Svizzera non manca l’attrazione per i casinò online e per i loro irresistibili bonus! I bonus non solo invogliano i nuovi giocatori a iscriversi, ma permettono anche di fidelizzare gli utenti già registrati. Uno studio condotto nel 2023 ha rilevato che circa il 65% delle persone che giocano ai casinò online in Svizzera hanno usufruito dei bonus casinò almeno una volta nell’ultimo anno. Un dato sorprendente, no? Più del 50% dei giocatori, quindi, si fa catturare dall’attrattiva dei bonus!

È evidente che i bonus sono degli strumenti di marketing pazzeschi. Anche in Svizzera, come in Italia, i bonus casinò hanno lo scopo di aumentare il capitale a disposizione, senza dover investire grandi somme di denaro. Nonostante sia risaputo che il tenore di vita in Svizzera sia elevato, i bonus hanno comunque moltissima presa sulla popolazione. Diciamocelo, a conti fatti gli utenti hanno più denaro a disposizione ma si lasciano comunque attrarre dai bonus, è evidente che anche dal punto di vista psicologico danno un senso di sicurezza che fa giocare più tranquilli. Naturalmente, c’è anche il fatto che le piattaforme sono tutte regolamentate, quindi si tratta a tutti gli effetti di bonus che non vengono usati per trarre in inganno i giocatori, ma solo per fidelizzarli.

Quali sono i bonus preferiti in Svizzera

Ora che abbiamo scoperto che anche gli svizzeri vanno matti per i bonus casinò, resta aperta una domanda: quali sono i bonus che amano di più? Abbiamo un po’ indagato su questo aspetto ed ecco cosa abbiamo scoperto:

Bonus di benvenuto, sono di gran lunga i più apprezzati

Bonus senza deposito, si classificano al secondo posto, ma di poco

Perché i bonus casinò in Svizzera sono così apprezzati? È molto semplice: perché raddoppiano o triplicano il deposito iniziale del giocatore. In alcuni casi non c’è nemmeno bisogno che l’utente depositi una somma per iniziare a giocare!

Facciamo un esempio:

Un casinò offre un bonus del 100% sul primo deposito

Il giocatore deposita 500 CHF per iniziare a giocare

Il giocatore si trova sul conto ben 1000 CHF

Il vantaggio è evidente, no? Chiaro che se il budget è più alto è anche maggiore la possibilità di esplorare nuovi giochi e di fare scommesse più consistenti.

Cosa ne pensano i giocatori svizzeri dei bonus casinò

Naturalmente, i bonus casinò rendono il gioco più coinvolgente, più accattivante e anche più accessibile. Significa che non è necessario avere a disposizione un grande budget per iniziare a giocare! Il giocatore può iniziare con un bankroll più elevato e può fare scommesse più alte senza correre nessun rischio. Quali sono gli effetti di tutto questo?

Il giocatore trascorre più tempo sulla piattaforma

Il giocatore ha maggiori possibilità di vincita

Secondo un sondaggio del 2022, il 70% dei giocatori svizzeri pensa che i bonus siano fondamentali quando si sceglie un casinò online. Hai capito? In Svizzera la piattaforma viene scelta in base ai bonus che offre, non tanto ai giochi che ospita. A quanto pare, il bonus dà proprio una percezione della qualità del servizio del casinò online. I giocatori apprezzano molto se viene dato valore ai loro soldi e, quindi, decidono di dare fiducia ai casinò online che rispondono a questa esigenza.

Come si sono evoluti i bonus casinò in Svizzera

Ma come funzionano i bonus casinò in Svizzera? Beh, proprio come in Italia! Anche in Svizzera si stanno adottando le nuove tecnologia per rendere i bonus sempre più personalizzati e catchy. Per esempio, l’intelligenza artificiale può analizzare i comportamenti dei giocatori in modo da offrire delle promozioni su misura. Questo approccio, per quanto possa sembrare un po’ studiato, in realtà è molto gradito dagli utenti.

Un altro aspetto interessante sono i programmi di fedeltà gamificati. Cosa significa? I casinò online stanno sviluppando una serie di punteggi aggiuntivi legati al gioco. Per esempio, ci possono essere dei livelli da raggiungere, dei premi da sbloccare e delle missioni da completare. Questo, ovviamente, scatena un comportamento da completionist che invoglia i giocatori ad accumulare i premi disponibili. Questo può essere incentivato ancora di più se vengono messe delle classifiche settimanali dei giocatori che hanno raccolto più punti. Quali possono essere questi mini bonus?

Giocare a un nuovo gioco

Fare una serie di depositi in un mese

Fare una streak positiva su un determinato gioco

Vincere su una nuova release

Come in Italia, anche in Svizzera sta spopolando il gioco da mobile. Ci sono tantissime app dedicate che offrono bonus esclusivi a chi si iscrive. Chiaro, il gioco su smartphone o tablet ha una serie di vantaggi perché non ha i limiti legati alla postazione fissa del desktop.

Bonus casinò in Svizzera: aumenteranno o sono destinati a scomparire?

Quindi, eccoci alla nostra conclusione! Ok, abbiamo visto che anche in Svizzera i bonus spopolano, anzi, sono super apprezzati dagli utenti. Ma che fine faranno? Beh, è ovvio che man mano che aumenta la competizione anche i bonus devono adeguarsi per restare sempre allettanti. Ci aspettiamo di vedere dei bonus sempre più generosi e originali, in fondo devono soddisfare un numero sempre più vasto di utenti. Non ci sarebbe da stupirsi se nascessero dei bonus ad hoc, o dei pacchetti di bonus del tutto personalizzabili in modo che l’utente possa scegliere quello che preferisce.