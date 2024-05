Slovacchia, i convocati di Calzona per Euro 2024

Il ct della Slovacchia, nonché tecnico del Napoli fino ad oggi, Francesco Calzona ha diramato le pre-convocazioni in vista dell’Europeo del 2024. Presenti diversi elementi che militano nel nostro paese come Gyomber della Salernitana e Obert del Cagliari in difesa, Lobotka del Napoli e Duda dell’Hellas a centrocampo e Duris dell’Ascoli in attacco. Presenti inoltre altri ex Serie A come Hancko, Vavro, Tupta, Kucka, Strelec e Haraslin. Questo l’elenco completo:

Portieri: Martin Dúbravka (Newcastle), Marek Rodák (Fulham), Henrich Ravas (New England), Dominik Takáč (Spartak Trnava)

Difensori: Peter Pekarík (Hertha Berlinon), Michal Tomič (Slavia Praha), Matúš Kmeť (Trenčín), Norbert Gyömbér (Salernitana), Denis Vavro (Kodaň), Milan Škriniar (Paris Saint-Germain), Adam Obert (Cagliari), Dávid Hancko (Feyenoord), Vernon De Marco (Hatta Club), Sebastián Kóša (Spartak Trnava)

Centrocampisti: Jakub Kadák (Lucerna), Matúš Bero (Bochum), Juraj Kucka (Slovan Bratislava), Tomáš Rigo (Baník Ostrava), Patrik Hrošovský (Genk), Stanislav Lobotka (Napoli), Ondrej Duda (Hellas Verona), Dominik Hollý (Jablonec), László Bénes (Amburgo)

Attaccanti: Dávid Ďuriš (Ascoli), Tomáš Suslov (Hellas Verona), Ivan Schranz (Slavia Praga), Róbert Boženík (Boavista), David Strelec (Slovan Bratislava), Róbert Polievka (Dukla Banská Bystrica), Lubomír Tupta (Slovan Liberec), Leo Sauer (Feyenoord), Lukáš Haraslín (Sparta Praha)

Riserve: Ľubomír Belko (Žilina), Richard Ludha (Teplice), Marek Kristián Bartoš (Zeleziarne Podbrezová), Tomáš Nemčík (Rosenborg), Peter Pokorný (Slask Wroclaw), Artur Gajdoš (Trenčín), Erik Jirka (Viktoria Plzeň), Adrián Kaprálik (Górnik Zabrze), Tomáš Bobček (Lechia Gdaňsk), Erik Prekop (Bohemians Praga), Adam Zreľák (Warta Poznaň)