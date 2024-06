Sky Sport: “Palermo, il Bari pensa a Pigliacelli. Zoet possibile vice di Desplanches”

Possibile intreccio di mercato tra i pali in casa Palermo. Con Sebastiano Desplanches orientato verso la promozione come primo portiere, Mirko Pigliacelli potrebbe lasciare i rosanero dopo due stagioni. Come riporta Sky Sport l’ex estremo difensore del Trapani è un’idea per il Bari, a caccia di un sostituto di Breno. Il club siciliano, intanto, è alla ricerca di un portiere esperto che possa fare da chioccia al portiere dell’Italia U21: occhio a Joroen Zoet, il quale lascerà lo Spezia a parametro zero.

