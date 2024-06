Euro 2024, Tielemans e De Bruyne trascinano il Belgio: Romania stesa 2 a 0, altra panchina per Nedelcearu

Si è appena concluso con il risultato di 2 a 0 il match tra Belgio e Romania, valevole per la seconda fase a gironi degli Europei. Al RheinEnergieSTADION di Colonia i fiamminghi vanno subito avanti grazie alla rete al 2′ di Yuri Tielemans, il quale riceve palla da Lukaku e da fuori area non lascia scampo a Nita. Intorno al 20′ il portiere rumeno compie un super intervento su Lukebakio, che fa partire una sassata dal limite dell’area trovando la splendida opposizione in tuffo dell’estremo difensore avversario. Nei minuti successivi sia il Belgio che la Romania provano a ferirsi sulle ripartenze ma peccano di concretezza e lucidità negli ultimi metri. Nella ripresa Romelu Lukaku, servito da De Bruyne, segna il 2 a 0 ma il Var annulla tutto per offside: attaccante del Chelsea molto sfortunato dopo i due gol revocati al debutto. Subito dopo, però, Casteels (miracoloso su Man qualche istante prima) rinvia e innesca il fantasista del Manchester City, il quale sorprende Dragusin, batte Nica e chiude la partita.

CLASSIFICA GIRONE E

ROMANIA 3

BELGIO 3

SLOVACCIA 3

UCRAINA 3