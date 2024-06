Italia, Pellegrini sulla numero 10: «Voglio trasmettere tranquillità e personalità ai miei compagni»

Il centrocampista della Roma e dell’Italia, Lorenzo Pellegrini, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni – riprese da TuttoMercatoWeb.com -sulla responsabilità di vestire la maglia numero 10 azzurra:

«Diciamo che è uno dei miei obiettivi quello di cercare di trasmettere la mia personalità, la mia tranquillità ai miei compagni perché queste sono partite, sono emozioni diverse da quelle che vivi con un club. È un fattore che è mancato contro la Spagna e non dovrà più succedere perché adesso inizia il momento in cui bisogna tirare fuori il meglio da ognuno di noi. Noi abbiamo tanti giocatori alla prima esperienza. Anche io visto che ho saltato quello del 2020. È normale sentire un po’ di emozione soprattutto inizialmente. Penso che si debba avere la capacità di capire che rappresentiamo il nostro popolo e in determinati momenti che si vuole fare quel qualcosa in più».