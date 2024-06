TMW: “Panchina Catanzaro, Zaffaroni supera Aquilani. Sullo sfondo Corini e Bianco”

Nuova idea per la panchina del Catanzaro, lasciata libera da Vincenzo Vivarini negli scorsi giorni. Secondo quanto riportato da Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com, il favorito è Marco Zaffaroni, il quale supera anche Alberto Aquilani nelle gerarchie del club calabrese. Restano al momento in secondo piano, invece, i profili di Paolo Bianco ed Eugenio Corini, accostati al Catanzaro nelle ultime ore. Situazione comunque in piena evoluzione.

