Calciomercato Salernitana: tentazione Tutino. Per il centrocampo piacciono Caligara e Sabiri

Dopo gli arrivi di mister Andrea Sottil e del direttore sportivo Gianluca Petrachi, la Salernitana inizia a pianificare le prime mosse di calciomercato. Per il reparto offensivo il club granata ha pensato a Gennaro Tutino, appena riscattato a titolo definitivo dal Cosenza ma che è destinato a partire dopo le dichiarazioni del suo agente, Mario Giuffredi, che sanno di frattura insanabile. Per il centrocampo invece piacciono Fabrizio Caligara dell’Ascoli e Abdelhamid Sabiri della Fiorentina. Entrambi saranno ceduti dalle rispettive società, il primo dopo la retrocessione in C dei marchigiani, il secondo perchè non rientra nei piani della società viola. A riportarlo è TuttoSalernitana.com.

