Nella giornata di mercoledì, il presidente rosanero Dario Mirri ha incontrato i rappresentanti del City Group, da tempo interessato all’acquisizione. La trattativa, che va avanti da un paio di mesi, ha subito un’accelerazione nelle ultime ore . L’incontro, durato un paio d’ore circa, ha dato segnali positivi e l’accordo è vicino. Si stanno preparando documenti per il passaggio di proprietà e completare l’iter burocratico, ma sono previsti nuovi incontri nelle prossime ore per formalizzare il passaggio di proprietà. La chiusura è attesa nei prossimi giorni.

Giorni caldissimi in casa Palermo: mentre continuano i festeggiamenti per la promozione in Serie B, si lavora anche al passaggio di proprietà.

La City Football Group è una holding che gestisce una rete di squadre in tutto il mondo, collegate tra loro sotto l’egida del Manchester City. Si tratta di un metodo che permette al club di Premier League di radicarsi in tutto il mondo, sia a livello di brand che per cercare nuovi talenti. Gli altri club, in cambio, possono usufruire delle competenze dei dirigenti del club inglese.