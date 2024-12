Sky Sport: «Bove ha ripreso conoscenza»

Terribili istanti quelli vissuti al “Franchi” durante Fiorentina-Inter. Il match era arrivato al 20′ di gioco, con le due squadre che stavano giocando a viso aperto in quella che sembrava essere un match bello e divertente. Se non fosse che, durante una protesta del tecnico Palladino con il direttore di gara, il centrocampista della viola Edoardo Bove è crollato sul terreno di gioco per un malore improvviso e successivamente la gara e stata sospesa. A dare aggiornamenti sulle condizioni del centrocampista è stato il giornalista Fabio Caressa che, durante una trasmissione su Sky Sport, ha dichiarato come il classe 2002 avrebbe ripreso conoscenza. Di seguito le sue parole:

«Abbiamo verificato e a quanto ci risulta Bove ha ripreso conoscenza, è vigile e respira autonomamente».