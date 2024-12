Malore Bove: crisi epilettica avrebbe causato arresto cardiaco. Il ragazzo è cosciente

Durante la partita Fiorentina-Inter, in una fase di gioco fermo, il calciatore viola Edoardo Bove si è accasciato sul terreno di gioco. Immediati sono stati i soccorsi per il centrocampista che è poi stato trasportato in ospedale.

Come riporta l’Ansa, secondo le prime informazioni che filtrano dall’ospedale di Careggi, avrebbe ripreso conoscenza e parlato con chi gli stava accanto. Una crisi epilettica avrebbe causato il malore con arresto cardiaco. La partita, sospesa al momento del malore, è stata quindi rinviata a data da destinarsi.