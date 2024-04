Il Lecco si prepara all’ennesimo cambio di allenatore per raggiungere l’impresa salvezza. Come riporta Sky Sport il pareggio contro il Cittadella costa caro ad Alfredo Aglietti. La dirigenza lombarda avrebbe comunicato pochi minuti fa l’esonero all’allenatore toscano che dovrebbe essere sostituito da Andrea Malgrati, già sulla panchina bluceleste in coppia con Bonazzoli.

