Il Sindaco Riccardo Mastrangeli ha parlato di possibili novità per quanto concerne l’accoglienza dei tifosi ospiti allo stadio “Benito Stirpe” di Frosinone.

Ecco le sue parole riportate da “TuttoFrosinone.com”:

«Strada per i tifosi ospiti? Ci stiamo lavorando, è uno dei temi su cui abbiamo parlato con la società. Ad oggi non posso dare tempistiche certe perché non dipende solo dal Comune ma anche dalla Regione e Provincia. Stiamo lavorando per realizzare un istituto scolastico in quella zona così da sfruttare la strada come accesso al complesso scolastico ma anche come percorso per i tifosi ospiti».