«Ho parlato sia con il presidente della Lnd Sibilia che con il coordinatore Barbiero e ho fatto presente loro di non dimenticare che il Foggia ha versato 500mila euro a fondo perduto per partecipare alla D e che è stato inserito, contro il parere di prefetto e questore, nel girone H, il più duro dell’intero torneo e il più difficile sul piano della gestione dell’ordine pubblico. Il Bari, un anno prima, aveva avuto ben altro trattamento». Queste le parole del sindaco di Foggia, Franco Landella, intervenuto a “La Gazzetta del Mezzogiorno” per parlare della scelta di promuovere le prime di ogni girone in D, lanciando anche una frecciatina al Bari.