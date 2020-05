L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” parla del “nuovo tifo” a causa dell’emergenza Coronavirus. In Giappone è in fase di progettazione una nuova App, che consentirà di partecipare da remoto alla partita e interagire in tempo reale. Il sistema, chiamato “Remote Cheere” è della Yamaha Corporation, l’importante compagnia giapponese che produce strumenti musicali e dispositivi elettronici. Il tifoso avrà l’opportunità di applaudire, incitare o anche fischiare i giocatori in campo attraverso il proprio smartphone, inviando un input dei suoi messaggi vocali pre-registrati direttamente all’interno dello stadio. Una volta lì, tutti questi segnali saranno trasmessi contemporaneamente e in tempo reale da degli altoparlanti giganti posizionati nella struttura, generando così un clima da stadio.