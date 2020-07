Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del Bari, Simone Simeri, match-winner della sfida playoff contro la Carrarese, ha parlato della vittoria del Bari e dell’accesso alla finale dei playoff serie C: «La porta sembrava stregata. Mi è capitata un’occasione e dovevo sfruttarla al meglio, così non è stato ma fortunatamente ne ho avuto una seconda e non ho sbagliato. Il gol è stato un’emozione indescrivibile. Noi squadra e società ce lo meritavamo – le parole riportate da tuttobari.com -. Sembra strano ma ho sentito un boato impressionante come se ci fossero 53000 persone allo stadio, forse erano quelle poche persone in panchina e in tribuna. Abbiamo sofferto ma il cuore va oltre l’ostacolo. Ora andiamo a Reggio Emilia a prenderci la Serie B».