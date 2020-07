Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo “Instagram”, Simone Simeri, attaccante del Bari, ha mandato un messaggio a tutti i tifosi del Bari in vista della prossima stagione: “Il calcio, come del resto la vita, è bello per questo, oggi ti dá e domani ti toglie. Ed è proprio questo il trattamento che ha riservato a me in quest’ultima settimana.. dopo la serata di venerdì 17 luglio ero l’uomo più felice al mondo: pur non partendo dall’inizio, subentro e segno la rete che porta la mia squadra in finale play off.. cosa chiedere di più..calcisticamente ero al settimo cielo. Sono seguiti 4 giorni di fermento e di tensione, di concentrazione e di preparazione ottimale alla gara, tutte componenti necessarie per un calciatore che è ad un passo dal coronare il suo sogno, il sogno di una città intera..il NOSTRO sogno! 22 luglio: 4 minuti ed esco per infortunio, un infortunio che mi lascia fuori dalla partita e che forse si protrarrá anche più a lungo. La fine di un sogno, coltivato giorno dopo giorno per 24 mesi e vanificato dopo solo 4 minuti, MA IL CALCIO È QUESTO, OGGI TI DÀ DOMANI TI TOGLIE. Volevo ringraziare tutte le persone che hanno lavorato per far sì che il nostro sogno potesse avere vita e tutti i miei compagni, un gruppo fantastico con il quale abbiamo condiviso gioie e dolori. Ringrazio la città che mi è sempre stata vicina e sempre lo sarà. Ci rivedremo presto per rincorrere tutti insieme quel sogno tanto atteso. W LA BARI”.