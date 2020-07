Il Palermo è alla ricerca dell’allenatore in vista della prossima stagione. I nomi che circolano sono tanti, tra questi anche Giuseppe Raffaele che ha da poco concluso la stagione con il Potenza. L’allenatore però, riporta il sito del giornalista Alfredo Pedullà, sembra ad un passo di accasarsi ad un altro club di Serie C, che sfiderà il Palermo. Si tratta del Catanzaro, che sta anche per chiudere la trattativa con Raffaele Rubino come Ds.