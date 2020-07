Intervenuto ai microfoni di “Cataniatoday.it”, Maurizio Pellegrino fa il punto sul futuro di alcuni tesserati del club etneo: «Un allenatore il Catania ce l’ha ed è Lucarelli. Come è giusto che sia, merita considerazione e stima, questo è un punto di partenza. E’ chiaro però che ancora dobbiamo affrontare il tema dell’allenatore visto che la priorità è in questo momento l’iscrizione al campionato. Biagianti punto di partenza? Vediamo nel prossimo futuro. Marco ha dato l’anima per questa maglia e lo ha fatto con grande impegno e serietà. Gode della mia stima incondizionata. Biondi? Ritengo innanzitutto sia un ragazzo molto serio. Il giocatore in questo momento ha fatto benissimo, ma lui sa meglio di me che può fare ancora tanto e non vedo l’ora di rivederlo».