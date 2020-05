Curioso quanto successo dopo la scarcerazione di Silvia Romano, la volontaria che era stata rapita 2 anni fa in Kenya. Infatti secondo quanto riporta “La Repubblica” la liberazione della ragazza non è stata ben accolta da molte persone, che hanno riversato il proprio malcontento tra i social. In particolare è stata bersagliata la Silvia Romano “sbagliata”, perchè molti commenti su Instagram sono stati rivolti all’assistente del rapper Anastasio, per un caso di omonimia, dato che anch’essa si chiama Silvia Romano.